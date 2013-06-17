Хлопець випав із 15 поверху і вижив

20-річний житель Брайтона на ім'я Том Стілвелл, повертаючись після проведеного з друзями вечора до своєї квартири на 14-му поверсі будівлі в Окленді, виявив, що не може потрапити всередину.

Тоді він розбудив сусідку, яка живе на один поверх вище, і попросив дозволу спуститися з її балкона. Вона стверджує, що впустила британця напідпитку лише для того, щоб продемонструвати, наскільки небезпечним є його задум.

Однак той одразу переліз через поручні і буквально за лічені секунди, не втримавшись, зірвався вниз.

"Все було як у сні ... Все сталося миттєво. Я навіть не встигла крикнути", - розповіла Джеральдіна Батіста в інтерв'ю газеті New Zealand Herald.

Пролетівши 13 поверхів, англієць впав на дах двоповерхової будівлі, зламавши декілька кісток, проте залишався у свідомості і, за словами друзів, здатен був жартувати щодо того, що сталося.

Як зазначили медики, вижити після падіння з такої висоти - винятково незвичайне явище.

BBC Україна