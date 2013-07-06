Лідерів Братів-мусульман і Мурсі звинувачують у державній зраді

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на єгипетську газету "Аль-Ахрам".

Зокрема, Хамза вказав, що ісламісти постачали зброєю і сприяли наданню єгипетського громадянства членам палестинського руху ХАМАС, який вважається відділенням "Братів-мусульман" на палестинських територіях. Крім того, за інформацією політика, Мурсі і його прихильники готували провокації проти громадян Єгипту, для чого придбали форму поліції і армії.

На тему: У сутичках у Каїрі загинули 12 людей, 368 поранені

Хамза також звинувачує екс-президента в підготовці пакету законів і заходів по залякуванню співробітників ЗМІ і простих громадян.

Мурсі був відсторонений від влади військовими в середу після масових виступів єгиптян з вимогою його відставки. Зараз він перебуває на одному з об'єктів єгипетських збройних сил, де залишиться до передачі його справи до суду. Також були затримані лідери "Братів-мусульман", однак верховний наставник Мухаммед Бадіа залишається на волі.