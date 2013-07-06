Лідерів Братів-мусульман і Мурсі звинувачують у державній зраді
Відомий єгипетський ліберальний політик і громадський діяч Мамдух Хамза подав заяву до Генпрокуратури Єгипту, в якій звинуватив екс-президента Мухаммеда Мурсі і керівництво асоціації Братів-мусульман у державній зраді.
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на єгипетську газету "Аль-Ахрам".
Зокрема, Хамза вказав, що ісламісти постачали зброєю і сприяли наданню єгипетського громадянства членам палестинського руху ХАМАС, який вважається відділенням "Братів-мусульман" на палестинських територіях. Крім того, за інформацією політика, Мурсі і його прихильники готували провокації проти громадян Єгипту, для чого придбали форму поліції і армії.
На тему: У сутичках у Каїрі загинули 12 людей, 368 поранені
Хамза також звинувачує екс-президента в підготовці пакету законів і заходів по залякуванню співробітників ЗМІ і простих громадян.
Мурсі був відсторонений від влади військовими в середу після масових виступів єгиптян з вимогою його відставки. Зараз він перебуває на одному з об'єктів єгипетських збройних сил, де залишиться до передачі його справи до суду. Також були затримані лідери "Братів-мусульман", однак верховний наставник Мухаммед Бадіа залишається на волі.