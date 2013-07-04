Президента Єгипту заарештовано

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше представник руху "Брати-мусульмани" заявив, що Мурсі доставили в будівлю міністерства оборони.

За словами неназваного високопоставленого представника командування збройних сил Єгипту, Мурсі затримано у зв'язку з можливим висуненням йому звинувачень.

На тему: Генсек ООН зажадав відновити цивільне правління в Єгипті

У середу армія Єгипту відсторонила президента-ісламіста від влади, тимчасово призупинила дію конституції, а також доручила голові Конституційного суду країни Адлі Мансуру на перехідний період виконувати обов'язки глави держави. Усунутий зі своєї посади президент з рішенням військових не погодився і закликав своїх прихильників не допустити "порушення законності".

Пізніше стало відомо, що влада почала операцію з арешту представників руху "Брати-мусульмани". Повідомляється, що готується арешт не менше 300 її представників. Вже заарештовано верховний лідер "Братів-мусульман" Мухаммед Бадіа, його заступник Рашад аль-Байюмі і глава створеної на базі руху Партії свободи і справедливості Саад аль-Кататні.