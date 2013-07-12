Путін привів у повну бойову готовність війська на Далекому Сході

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Путін сказав на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу в Білгородській області.

«Доручаю провести раптову перевірку Східного військового округу, довести до всього особового складу цю вказівку і вночі з 12 на 13 липня привести війська Східного військового округу в повну бойову готовність з подальшим виведенням їх у райони навчання, на полігони», - сказав Путін.

За інформацією прес-служби, з урахуванням масштабу майбутніх навчань, а також зважаючи на існуючу міжнародну практику, президент РФ доручив міністрові оборони поінформувати зарубіжних партнерів Російської Федерації про майбутні навчання.

Східний військовий округ об'єднує військові частини, дислоковані в Забайкаллі та на Далекому Сході. Утворений в ході військової реформи 2008-2010 років на базі Далекосхідного військового округу (ДВО) і частини військ Сибірського військового округу (СибВО; колишній Забайкальський військовий округ). До його складу також увійшли Тихоокеанський флот і 3-е командування ВПС і ППО. Штаб -квартира в Хабаровську.

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Як повідомляв УНІАН, Росія за наказом президента РФ Путіна рано вранці 28 березня почала великомасштабні навчання в районі Чорного моря за участю кораблів, які базуються на території України.

За повідомленням прес-служби Міноборони Росії, в рамках перевірки були раптово підняті по тривозі з'єднання і військові частини Південного військового округу, Чорноморського флоту, Повітряно-десантних військ і військово-транспортної авіації Військово-повітряних сил Росії.

У практичних діях брали участь близько 7 тис. військовослужбовців, до 250 броньованих машин, більш як 50 артилерійських гармат різного призначення, більш як 20 бойових літаків і вертольотів, близько 30 кораблів різного призначення.