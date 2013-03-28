У МЗС України уже 6 днів знали, що Путін «раптово» оголосить навчання

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Москві повідомив в.о. директора Департаменту інформації політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

"Відповідно до інформації, яку ми маємо від Міністерства оборони (України), російська сторона відповідно до всіх двосторонніх угод, укладених Україною з РФ, повідомила завчасно українську сторону про проведення цих навчань", - сказав Є.Перебийніс.

Він наголосив, що відповідно до існуючих двосторонніх угод, таке повідомлення має повідомний характер.

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За словами представника МЗС, таке повідомлення надійшло українській стороні за шість днів до початку навчань.

Відповідаючи на запитання, чи не несуть такі військові маневри загрози безпеці Україні, Є.Перебийніс сказав: "Це навчання, і я не думаю, що навчання можуть нести якусь загрозу інтересам України. Навчання проводяться на регулярній основі як Збройними силами України, так і Збройними силами Росії та інших держав. Я не бачу ніяких загроз".

Він наголосив, що в цих навчаннях не треба шукати якихось месиджів, адже Міністерство оборони України інформується російськими партнерами про проведення таких навчань.

Як повідомляв УНІАН, Росія за наказом Президента РФ Володимира Путіна розпочала великомасштабні навчання в районі Чорного моря за участю кораблів, що базуються на території України.

За словами прес-секретаря Президента Росії Дмитра Пєскова, «о 4-й ранку сьогодні міністру оборони принесли закритий конверт, розкривши який, він одержав відповідний наказ». За його словами, у навчаннях задіяно 36 кораблів, що базуються в Севастополі і Новоросійську, авіацію. "Всього задіяно до 7 тисяч осіб», - сказав він.

Д.Пєсков підкреслив, що «участь у навчаннях до 7 тисяч військовослужбовців за міжнародною практикою не підлягає попередньому повідомленню партнерів, зокрема НАТО». «У рамках міжнародної практики це суверенне право будь-якої країни проводити заплановані або раптові навчання», - сказав прес-секретар. За його словами, «йдеться про велику раптову перевірку» боєготовності підрозділів.

Д.Пєсков уточнив, що крім кораблів у навчаннях беруть участь «частково авіація, війська швидкого розгортання ПДВ, морська піхота, сили спеціального призначення ГРУ Генштабу».

«Планується, що під час навчань проводитиметься десантування на трьох полігонах на території РФ», - повідомив Д.Пєсков.