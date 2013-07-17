У Німеччині загинула українська студентка

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

“Дано доручення нашому посольству перевірити цю інформацію і проінформувати нас. Ми будемо перевіряти цю інформацію”, - сказав Перебийніс.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Європейському університеті Віадрина, який розташований у Франкфурті-на-Одері (федеральна земля Бранденбург), загинула 22-річна українська студентка, викинувшись з вікна багатоповерхового гуртожитку. Тіло студентки було знайдено вранці 4 липня у дворі гуртожитку. Йдеться про студентку факультету економіки та підприємництва Національного авіаційного університету Ірину Ситник родом з Конотопа. В університеті Віадрина вона проходила дворічну магістерську програму на економічному факультеті як стипендіат Німецької служби академічного обміну (DAAD).