Заходи безпеки посилені в аеропорту Брюсселя через загрозу теракту

За рішенням федерального Антикризового центру Бельгії, на зазначених транспортних вузлах введено третій з чотирьох рівнів терористичної небезпеки.

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Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал RTL-TVI.

За даними європейського поліцейського агентства Європол, число терористичних атак та осіб, заарештованих за підозрою в терористичній діяльності, істотно зросло в 2012 році в країнах Євросоюзу в порівнянні з попередніми роками.

У минулому році в державах регіону було скоєно 219 терористичних атак (у 2011 році - 174), жертвами терактів стали 17 осіб; за підозрою в терористичній діяльності арештовано 537 осіб (у 2011 році - 484).