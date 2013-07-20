ЗМІ: В Англії поліція допитала українців, яких підозрюють у причетності до теракту

Поліція Великої Британії допитала 22-річного і 25-річного українців - стажистів компанії Delcam, затриманих за підозрою у скоєнні або причетності до скоєння вибухів біля мечетей у Великій Британії.

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Як повідомляє NEWSru, про це пише газета The Independent. При цьому не наводяться подробиці допиту. Українців затримано, вони залишаються у Бірмінгемі.

Клайв Марель, керівник компанії Delcam, яка займається розробкою програмного забезпечення, повідомив, що один із затриманих проходив стажування вже протягом 4-х місяців, другий - близько 2-х місяців. На його думку, вони познайомилися вже у Великій Британії.

За даними The Independent, після затримання стажистів пройшли обшуки в центральному офісі компанії Delcam.

12 липня в Тіптоні місцеві жителі викликали поліцію, почувши звук вибуху. За їх словами, поряд з місцем вибуху були розкидані цвяхи і дрібне сміття. Як вважають, бомба вибухнула на кинутій залізничній лінії за мечеттю. Нікого поранено не було.

В Уоллсолі у ніч на 22 червня саморобний вибуховий пристрій вдалося помітити завчасно. Власті евакуювали жителів 40 будинків, розташованих біля мусульманського молельного будинку. Після чого сапери знешкоджували бомбу методом контрольованого підриву.

Потерпілих не було. Розслідуючи вибухи, поліція одержала повідомлення про можливе замінування мечеті у Вулверхемптоні. У самій мечеті нічого не знайшли, але залишки вибухівки були виявлені поблизу.