Пітон, який втік із зоомагазину, задушив двох дітей 5 і 7 років
02:47, 06 серпня 2013Світ
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У м.Кемпбелтон в канадському штаті Нью-Брансвік двоє дітей задушені пітоном, який утік із зоомагазину.
Загиблими виявилися хлопчики п'яти і семи років, які були в гостях у сім'ї свого друга в помешканні над зоомагазином. Саме з нього і виповз триметровий пітон, передає телеканал CBC News.
Як встановила поліція, вночі змії вдалося втекти з погано закритого тераріуму в магазині. У квартиру зверху вона потрапила через вентиляційну трубу. Викликані на місце події поліцейські зловили пітона, проте чи буде він приспаний, поки невідомо.
Зараз власник зоомагазину, з якого втекла змія, і частина співробітників у поліції. Поліція підозрює їх у злочинній недбалості.
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