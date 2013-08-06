Пітон, який втік із зоомагазину, задушив двох дітей 5 і 7 років

Загиблими виявилися хлопчики п'яти і семи років, які були в гостях у сім'ї свого друга в помешканні над зоомагазином. Саме з нього і виповз триметровий пітон, передає телеканал CBC News.

Як встановила поліція, вночі змії вдалося втекти з погано закритого тераріуму в магазині. У квартиру зверху вона потрапила через вентиляційну трубу. Викликані на місце події поліцейські зловили пітона, проте чи буде він приспаний, поки невідомо.

Зараз власник зоомагазину, з якого втекла змія, і частина співробітників у поліції. Поліція підозрює їх у злочинній недбалості.