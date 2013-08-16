МЗС Японії враховує, що Україна розташована між Росією і Євросоюзом
07:27, 16 серпня 2013Світ
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Міністр закордонних справ Фуміо Кісіда здійснить візит в Україну і до Угорщини з 22 по 27 серпня.
Про це повідомля РІА Новости з посиланням японське зовнішньополітичне відомство.
Поїздка почнеться з візиту до Угорщини 22 серпня, а потім буде продовжена в Україну, де Кісіда має намір обговорити реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях, оскільки "обидві країни відчули на собі досвід аварії на АЕС". У ході візиту, можливо, відбудеться і поїздка міністра на Чорнобильську АЕС.
Крім того, під час зустрічей з українськими колегами Кісіда має намір обговорити питання створення сприятливого інвестиційного клімату для японських компаній, а також питання міжнародної взаємодії з урахуванням "важливого географічного положення України між Європейським Союзом і Росією".
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