Дипломати РФ покинули зустріч "п'ятірки" РБ ООН щодо Сирії

Представники Росії покинули зустріч постпредів країн постійної "п'ятірки" РБ ООН, на якій обговорюється британський проект резолюції, що передбачає можливість застосування сили проти Дамаска.

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Про це повідомило РІА Новости інформоване дипломатичне джерело в штаб-квартирі ООН.

За його словами, представники західних країн продовжили обговорення проекту резолюції. Співрозмовник агентства зазначив, що поки немає інформації про те, чи може сьогодні відбутися засідання РБ ООН у повному складі з цієї теми.

Раніше британський прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив, що Великобританія підготувала проект резолюції, що засуджує використання хімзброї владою Сирії і дає санкції на "прийняття необхідних заходів для захисту цивільного населення".

Чергове загострення ситуації в Сирії сталося 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Коаліція національної опозиції Сирії стверджує, що кількість жертв становить близько 1,3 тисячі осіб. Після цього на Заході відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт. У понеділок глава МЗС Великобританії Вільям Хейг заявив про можливість іноземного втручання без одностайної підтримки всіх членів РБ ООН.