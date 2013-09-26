На півдні Мексики стався потужний землетрус, жертв немає

Землетрус магнітудою 6,1 стався сьогодні на півдні Мексики. Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомила Національна сейсмологічна служба.

За її даними, епіцентр підземних поштовхів лежав за 101 км на захід від міста Пуерто-Мадеро, розташованого в штаті Чьяпас поблизу кордону з Гватемалою. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км під морським дном.

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Інформація про жертви або руйнування не надходила.