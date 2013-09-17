Від урагану в Мексиці постраждало 1,2 мільйони осіб

Так, в штаті Герреро на тихоокеанському узбережжі загинули 30 чоловік, 12 чоловік стали жертвами зсуву в штаті Веракрус. Ще вісім жертв налічується в штатах Ідальго, Оахака і Пуебла. При цьому повідомляється про 25 зниклих без вісті.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Майну та житлу майже 240 тисяч осіб завдано серйозної шкоди. Загальне ж число постраждалих від тих чи інших наслідків стихії сягає 1,2 мільйона осіб.

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"Інгрід" і "Мануель" одночасно обрушилися на Мексику відразу з двох боків - з Атлантичного і Тихого океанів. Метеорологи свідчать, що востаннє такий одночасний удар стихій спостерігався в Мексиці в 1958 році.

Серйозно постраждало курортне місто Акапулько, куди в понеділок вилетів президент країни Енріке Пенья Ньєто для вивчення ситуації на місці. Міністри його уряду вирушили в інші постраждалі штати, щоб керувати рятувальними та відновлювальними роботами.