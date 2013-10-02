Китайським туристам заборонили колупатися в носі і справляти нужду в басейнах

Китайським туристам заборонили колупатися в носі в громадських місцях, справляти нужду в басейні і красти з літака рятувальні жилети. Такі вказівки були опубліковані в путівнику цивілізованого туризму, складеним китайською владою. Інформацію про появу такої брошури передає Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

У путівнику серед іншого містяться рекомендації підтримувати рослинність в носі в підстриженому стані і не колупатися в зубах пальцями. Також китайським туристам рекомендується: не сидіти довго в громадських туалетах, не залишати слідів на сидінні унітазу, не пити суп прямо з миски і не плямкати.

У довіднику також є правила поведінки в кожній конкретній країні. Зокрема, строго не рекомендується, перебуваючи в Японії, під час їжі смикати одяг або волосся. А жінкам, подорожуючим по Іспанії, дана порада не з'являтися в громадських місцях без сережок - такі туристки вважаються «практично голими» (чим обгрунтований такий пункт правил, залишається невідомим).

64-сторінковий путівник був складений національною асоціацією туризму. Керівництво з'явилося в результаті того, що в багатьох країнах китайських туристів з-за їх поведінки почали сприймати негативно. Віце -прем'єр Держради КНР Ван Ян заявив, що через поведінку окремих громадян за кордоном був « дискредитований образ громадянина КНР».

Уряд і раніше давало рекомендації з поведінки туристам , проте останнє керівництво розроблено в найдрібніших подробицях.

Нагадаємо , що в Україні хочуть ввести обов'язкове страхування для туристів.