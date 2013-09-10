В Україні хочуть ввести обов'язкове страхування для туристів

Відповідна ініціатива міститься у законопроекті, розробленому Державним агентством з туризму та курортів (Держтуризмкурорт).

Згідно із проектом закону, для туристів, які виїжджають в іншу країну, мінімальний розмір страхової суми за договорами обов'язкового медичного страхування становить не менше 30 тис. євро, а за договорами обов'язкового страхування від нещасного випадку не менше 3 тис. євро на одну людину.

Законопроектом передбачено, що фінансове забезпечення діяльності туроператора перед туристами здійснюється одним із таких способів: укладанням договору страхування відповідальності туроператора перед туристами або отриманням гарантії банку.

При цьому мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора встановлюється залежно від кількості туристів, які були направлені в іншу країну.

Зокрема, для туроператора, який протягом року, який передував року отримання фінансового забезпечення, направив до іншої країни не більше 50 тис. туристів, мінімальний розмір фінансового забезпечення складе 500 тис. євро.

Для туроператора, який протягом року перевіз понад 50 тис. туристів, фінансове забезпечення збільшується на 250 тис. євро за кожні наступні 50 тис. осіб.

Для новостворених туроператорів мінімальний розмір фінансового забезпечення складе 500 тис. євро.

У проекті закону передбачено, що вимоги до страхових компаній, які можуть надавати послуги зі страхування відповідальності туроператорів (турагентів), і правила здійснення такого страхування встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Довідка УНІАН. В даний час медичне страхування туристів в Україні не є обов'язковим. Однак більшість країн вимагають його наявність. Наприклад, для отримання шенгенської візи страхова сума повинна бути не менше 30 тис. євро, а сама страховка повинна покривати весь спектр медичних послуг. За даними Державної прикордонної служби, в 2012 році за кордон виїхало більше 21,7 млн українців - майже на 7% більше, ніж у 2011 році. За експертними оцінками, з них близько 1,3 млн - туристи.