Лукашенко хоче забрати у Росії Калінінград

«Я кажу часто - віддайте нам Калінінградську область. Ми кожен гектар, кожну сотку землі там розоремо і зробимо з неї квітучий край», - сказав Лукашенко.

Білоруський лідер додав, що «не претендує на те, щоб завтра забрати Калінінград, але якщо можна було б - то з задоволенням», пише Лента.ру.

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Зі слів Лукашенка, він підняв це питання, коли нещодавно летів у вертольоті з президентом Росії Володимиром Путіним (ймовірно, ця розмова відбулась під час російсько-білоруських навчань «Захід-2013», які пройшли в кінці вересня - ред).

«Я дивлюся, ви ж не орете землю. У Радянському Союзі були найкращими, процвітаючий край був. Я Володимиру Володимировичу кажу: слухай, віддай ось ці і ці землі. Ми розоремо, кажу, не треба нам їх у власність передавати», - навів президент Білорусії діалог зі своїм російським колегою, зазначивши, що Путін« підтримав його в цьому плані».

Освоєнням калінінградських земель, на думку Лукашенка, могла б зайнятися Гродненська область Білорусі.

Калінінградська область - єдиний суб'єкт Росії, який не межує з іншими областями або краями. На півночі і сході вона межує з Литвою, на півдні - з Польщею. Західний кордон області омивається водами Балтійського моря.