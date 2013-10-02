Литва погрожує Росії блокадою Калінінградської області

Литва може заблокувати сполучення з російським анклавом – Калінінградською областю, якщо Москва "не припинить тиск на своїх сусідів". Про це заявив міністр закордонних справ балтійської республіки Лінас Лінкявічюс.

"Ми могли б заблокувати транспорт, і це не тільки поїзди, це також доставка товарів, все що завгодно. Це теоретично можливо, хоча це і не наші методи", - стверджує Лінкявічюс.

Як зазначає Дзеркало тижня, 17 вересня міністр закордонних справ Литви Лінкявічюс направив звернення Верховному представнику ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, а також деяким членам Європейської комісії. Міністр проінформував установи Євросоюзу про те, що на литовсько-російському кордоні ретельній митній перевірці піддаються всі вантажі, що перевозяться з Литви, і перевізники. "Ці заходи є невиправданими, дискримінаційними і мають негативну дію на конкурентоспроможність транспортної та торгової систем і Литви, і всього Євросоюзу", - зазначалося в листі.

Президент балтійської республіки Даля Грібаускайте, виступаючи з трибуни ООН 26 вересня, заявила, що Литва відчуває економічний, інформаційний і енергетичний тиск з боку східного сусіда.

За її словами, країни Балтії за 20 років незалежності зіткнулися з торговими обмеженнями, введенням заборони на продукцію, маніпулюванням цінами на енергоносії, тиском і відкритим приниженням в інформаційному просторі.

"Навіть Литва, яка сьогодні обіймає пост голови Ради Європейського Союзу і, здавалося б, вже успішно затвердила свій вибір, піддається не меншому тиску. Перешкоди для людей, які мандрують, на кордоні, необгрунтовані затримки при перевезенні вантажів, "молочна війна" - це лише кілька найсвіжіших прикладів", - заявила Грібаускайте.