У Мексиці зник літак: на борту перебувало 14 пасажирів

Літак з 14 пасажирами на борту зник в понеділок у мексиканському штаті Південна Нижня Каліфорнія, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними представництва міністерства зв'язку і транспорту в цьому штаті, літак належить комерційній компанії AereoServicio Guerrero. Він здійснював рейс в населений пункт Констітусьон, проте в місце призначення не прибув.

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Служба цивільної авіації вже почала пошукову операцію. Запас пального у літака був на 2,5 години.