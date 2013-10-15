У Мексиці зник літак: на борту перебувало 14 пасажирів
09:38, 15 жовтня 2013Світ
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Літак з 14 пасажирами на борту зник в понеділок у мексиканському штаті Південна Нижня Каліфорнія.
У Мексиці зник літак / Фото : aviationexplorer.com
Літак з 14 пасажирами на борту зник в понеділок у мексиканському штаті Південна Нижня Каліфорнія, повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.
За даними представництва міністерства зв'язку і транспорту в цьому штаті, літак належить комерційній компанії AereoServicio Guerrero. Він здійснював рейс в населений пункт Констітусьон, проте в місце призначення не прибув.
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Служба цивільної авіації вже почала пошукову операцію. Запас пального у літака був на 2,5 години.
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