В Австралії горять ліси: знищено 100 будинків, одна людина загинула

07:50, 18 жовтня 2013
Світ
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Лісові пожежі, що вирують в Австралії, знищили не менше 100 будинків в околицях Сіднея, загинула одна людина

Пожежа

Лісові пожежі, що вирують в Австралії, знищили не менше 100 будинків в околицях Сіднея, загинула одна людина, тисячі евакуйовані, передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

На сході країни через незвично високу для цієї пори року температуру і сильний вітер зафіксовано близько ста лісових пожеж на площі 86 тисяч гектарів. Більше 30 з них пожежним поки не вдалося локалізувати.

Жертвою пожежі став 63-річний чоловік, який помер від серцевого нападу, коли намагався захистити свій будинок від вогню, повідомила рятувальна служба .

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У Сіднеї дим висить у самому центрі міста.

Лісові пожежі не рідкість в Австралії, наймасштабніша катастрофа такого роду сталася в лютому 2009 року. Тоді на півдні країни протягом декількох тижнів загинули 173 людини. Були знищені більше двох тисяч будинків, 7,5 тисячі жителів залишилися без даху над головою.

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