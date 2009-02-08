За уточненими даними, кількість жертв лісових пожеж в Австралії досягла 108 осіб, згоріли більше 700 житлових будинків, повідомляє Associated Press. Очікується, що з остаточним підрахунком кількість жертв і ступінь руйнувань виявляться значно вищими.

У лісах Австралії зафіксовано близько 30 великих вогнищ пожеж, переважно в штаті Вікторія, де живуть 15% населення країни. Імовірно, для повної ліквідації пожеж потрібні ще кілька днів. Прем`єр-міністр країни Кевін Рудд назвав те, що відбувається "жахливою трагедією для всієї нації".