У Каліфорнії вирують лісові пожежі
13:15, 04 травня 2013Світ
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У результаті лісових пожеж у Каліфорнії пошкоджено більше десятка будинків.
Вогонь наближається до Лос-Анджелесу / Фото: wallon.ru
В американському штаті Каліфорнія бушують шість великих лісових пожеж, з вогнем борються понад три тисячі пожежників, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Через пожежу «Спрінгс» перекрито ділянку магістралі Тихоокеанського узбережжя. Вогонь наближається до північно-західної частини Лос-Анджелеса.
Площа пожежі «Спрінгс» з ранку 3 травня зросла утричі. У результаті пожежі пошкоджено понад десяток будинків, ще близько чотирьох тисяч будинків опинилися у небезпеці.
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