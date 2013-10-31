Поліція виявила відео, на якому мер Торонто вживає наркотики - ЗМІ

”Ми виявили цифровий відеозапис, на якому відображено те, що раніше було опубліковано низкою ЗМІ (куріння крека). Тепер цей файл ляже в основу доказової бази справи”, - заявив шеф поліції Торонто Білл Блейр.

Сам Форд довгий час заперечував існування подібного запису, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CBS.

Восени минулого року суд канадської провінції Онтаріо вже припиняв дію повноважень Форда, проте тоді приводом для рішення стала його участь у спірному голосуванні, а не пристрасть до наркотиків.

У 2010 році, незабаром після вступу на посаду, Форд брав участь у голосуванні з питання про те, чи повинен він повернути спонсорам 3 тисячі доларів, зібрані для його футбольного фонду за допомогою співробітників мерії. Міський суд визнав його дії недоречними. Пізніше Форд був відновлений на посаді, так як суд вищої інстанції задовольнив його апеляцію.