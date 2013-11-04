Тривога в американському аеропорту виявилася марною

Раніше американські ЗМІ повідомили про евакуацію терміналу аеропорту Бірмінгема в Алабамі через повідомлення про загрозу, при цьому характер загрози не уточнювався.

За даними NBC, близько 16.00 неділі за місцевим часом (опівночі за Києвом) в аеропорту була виявлена ​​записка про нібито закладену в терміналі бомбу. Керівництво аеропорту евакуювало термінал і всі приміщення обшукали поліцейські кінологи і сапери, повідомляє РІА Новости.

Як повідомляє NBC, близько 18.00 неділі (2.00 за київським часом) влада аеропорту оголосила, що тривога виявилася помилковою. Зараз пасажири і співробітники міжнародного аеропорту повертаються в термінал. В результаті інциденту низка авіарейсів була затримана, сім вхідних рейсів були перенаправлені в аеропорти Хантсвілла, Нешвілла, а також столиці штату, міста Монтгомері.