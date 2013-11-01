Одна людина стала жертвою стрілянини в аеропорту Лос-Анджелеса

20:40, 01 листопада 2013
Світ
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Одна людина стала жертвою стрілянини, яку влаштував невідомий в аеропорту Лос-Анджелеса, повідомляє в п'ятницю телеканал ABC з посиланням на представника правоохоронних органів.

В аеропорту Лос-Анджелеса відбулася перестрілка / Фото: allforhunt.com

За даними телеканалу, загиблий є співробітником Управління безпеки у транспорті.

Як передає агентство Рейтер, стрілок поранив трьох людей. Раніше повідомлялося про двох постраждалих, повідомляє РІА Новости.

На тему: В аеропорту Лос-Анджелеса відбулася перестрілка - ЗМІ

Підозрюваний, який був озброєний гвинтівкою, отримав вогнепальне поранення в перестрілці з співробітниками правоохоронних органів в приміщенні терміналу.

Прес-секретар Білого дому Джей Карні повідомив, що президент США Барак Обама знає про стрілянину в аеропорту Лос-Анджелеса.

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