Одна людина стала жертвою стрілянини в аеропорту Лос-Анджелеса

За даними телеканалу, загиблий є співробітником Управління безпеки у транспорті.

Як передає агентство Рейтер, стрілок поранив трьох людей. Раніше повідомлялося про двох постраждалих, повідомляє РІА Новости.

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Підозрюваний, який був озброєний гвинтівкою, отримав вогнепальне поранення в перестрілці з співробітниками правоохоронних органів в приміщенні терміналу.

Прес-секретар Білого дому Джей Карні повідомив, що президент США Барак Обама знає про стрілянину в аеропорту Лос-Анджелеса.