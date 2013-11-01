Одна людина стала жертвою стрілянини в аеропорту Лос-Анджелеса
20:40, 01 листопада 2013Світ
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Одна людина стала жертвою стрілянини, яку влаштував невідомий в аеропорту Лос-Анджелеса, повідомляє в п'ятницю телеканал ABC з посиланням на представника правоохоронних органів.
В аеропорту Лос-Анджелеса відбулася перестрілка / Фото: allforhunt.com
За даними телеканалу, загиблий є співробітником Управління безпеки у транспорті.
Як передає агентство Рейтер, стрілок поранив трьох людей. Раніше повідомлялося про двох постраждалих, повідомляє РІА Новости.
На тему: В аеропорту Лос-Анджелеса відбулася перестрілка - ЗМІ
Підозрюваний, який був озброєний гвинтівкою, отримав вогнепальне поранення в перестрілці з співробітниками правоохоронних органів в приміщенні терміналу.
Прес-секретар Білого дому Джей Карні повідомив, що президент США Барак Обама знає про стрілянину в аеропорту Лос-Анджелеса.
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