Аеропорт у США евакуйовано через повідомлення про загрозу

Про це повідомляє агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на представників аеропорту і поліцію.

За даними телеканалу CNN, повідомлення про загрозу надійшло в аеропорт близько 16.00 неділі за місцевим часом (00.00 понеділка кск). Якого характеру була загроза, не уточнюється.

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Як заявив Ассошиейтед Прес представник ФБР Пол Даймонд, в терміналі аеропорту працювали сапери і поліцейські слідчі.

Однак поліцейські не виявили загроз безпеці в терміналі аеропорту.

Як повідомляє NBC, близько 18.00 неділі (2.00 понеділка кск) влада аеропорту оголосила, що тривога виявилася помилковою. Зараз пасажири і співробітники міжнародного аеропорту повертаються в термінал. В результаті інциденту низку авіарейсів було затримано, сім вхідних рейсів було перенаправлено в аеропорти Хантсвілла, Нешвілла, а також столиці штату, міста Монтгомері.

За матеріалами РІА Новости