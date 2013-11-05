Тітка лідера КНДР емігрувала до США і змінила зовнішність - ЗМІ

Газета JoongAng Daily, що посилається на джерела в південнокорейських спецслужбах і дипломатичних колах, пише, що сестра матері Кім Чен Ина - Ко Ен Сок, про яку не було жодної інформації з 1998 року, весь цей час знаходиться в США.

Ко Ен Сок, пише південнокорейська газета, в 1996 році разом з племінником вирушила у Берн, де майбутній лідер КНДР навчався в міжнародній школі. Незабаром після переїзду до Швейцарії, де Ко Ен Сік мала стежити за племінником, вона разом з чоловіком звернулися до посольства США в цій країні з проханням про надання притулку, повідомляє Lenta.ru.

По темі: ЗМІ: Мачуха лідера КНДР стала жертвою «зачистки» новим режимом

Сполучені Штати, розповіли співрозмовники видання, погодилися прийняти членів правлячої в Північній Кореї сім'ї. Ко Ен Сок і її чоловіка спочатку переправили на військову базу США у Франкфурті, а потім відправили до США. У Сполучених Штатах, за даними JoongAng Daily, тітці Кім Чен Ина і її чоловікові були зроблені операції зі зміни зовнішності і надана спеціальна програма захисту.

Ко Ен Сок, якій в 2013 році виповнилося 54 роки, є молодшою ​​сестрою Ко Ен Хі - третьої дружини Кім Чен Іра і матері Кім Чен Ина. Ко Ен Хі померла в 2004 році у віці 51 року від раку грудей.

У 2001 році син Кім Чен Іра від першої дружини - Кім Чон Нам - був затриманий владою Японії при спробі в'їхати в країну за підробленим паспортом. Кім Чон Нам тоді пояснив, що хотів відвідати місцевий «Діснейленд». Після цієї історії, що стала надбанням ЗМІ по всьому світу, Кім Чон Нам, що вважався найбільш вірогідним наступником свого батька на посту глави КНДР, потрапив в опалу. На даний момент Кім Чон Нам і члени його сім'ї проживають за межами Північної Кореї - у Макао, Сінгапурі та Китаї.