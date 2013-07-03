ЗМІ: Мачуха лідера КНДР стала жертвою «зачистки» новим режимом

Про це повідомляє газета "Чосон ільбо" з посиланням на радіостанцію Вільна Азія.

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Радіостанція посилається на інформоване джерело, за словами якого, Кім Ок і її батько Кім Хе, який займав високий пост в комітеті фінансів Трудової партії Кореї, були зняті з постів. "Не можна заперечувати ймовірність того, що вони стали жертвами політичної" зачистки ", - цитує джерело РІА Новости.

Радіостанція стверджує, що Кім Чен Ин пішов на ці заходи для того, щоб зміцнити свою владу. "Ходять чутки, що Кім Чен Ин позбавляється від старої гвардії епохи Кім Чен Іра", - повідомляє джерело. Зокрема, незабаром після приходу до влади було звільнено генерала армії Лі Ен Хо і перший заступник комітету державної безпеки У Донг Чок.

Також ходили чутки, що Кім Ок двічі намагалася покінчити життя самогубством на початку 2012 року після кончини Кім Чен Іра. Останній раз її бачили на публіці в липні минулого року, коли вона супроводжувала Кім Чен Ина під час відвідин нового парку розваг в Пхеньяні. Повідомляється, що мачуха нинішнього лідера може перебувати в лікарні в Пекіні чи Берліні, де лікується від болю в спині і суглобах.

Кім Ок навчалася фортепіано в Університеті музики і танцю в Пхеньяні. Вона стала секретарем Кім Чен Іра, а після смерті його третьої дружини і матері Кім Чен Ина від раку в 2004 році, стала його дружиною.

Існує інформація, що у Кім Чен Іра і Кім Ок є 10-річний син, але вона не була підтверджена.