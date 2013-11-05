Зловмисник, який відкрив стрілянину в торговому центрі американського міста Парамус, штат Нью-Джерсі, поки не виявлений, будівля оточена поліцією, передає телеканал CNN з посиланням на заяву мера міста Річарда Лабарбьера.

За словами Лабарбьера, поліція не виявила злочинця в будівлі ТЦ. Поліцейські вважають, що він зник під час евакуації. За попередніми даними, ніхто не постраждав, в будівлі була виявлена ​​одна гільза, повідомив мер. Разом з тим, представник міської адміністрації, заявив, що інформації про поранених немає, але все може змінитися, повідомляє РІА Новости.

Один з очевидців розповів місцевим ЗМІ, що злочинець озброєний гвинтівкою і був в мотоциклетному шоломі. Раніше кореспондент телеканалу WCBS-TV повідомив, що нападників було двоє і дві людини в ТЦ отримали поранення.

На даний момент, торговий центр оточений 200 поліцейськими, до операції також підключено підрозділ поліцейського спецназу і ФБР. Як повідомили місцевій газеті The Star-Ledger джерела в правоохоронних органах, вогонь у центрі Westfield Garden State Plaza відкрив 20-річний Річард Шуп (Richard Shoop). Підозрюваний живе в невеликому місті Тінек (штат Нью-Джерсі), де працює в ресторані.

Де на даний момент перебуває чоловік, невідомо. Поліція припускає, що він вже залишив торговий центр і тепер ховається недалеко від нього, повідомляє Lenta.ru.

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Шуп відкрив вогонь у Westfield Garden State Plaza близько дев'ятої години вечора 4 листопада (близько чотирьох годин ранку 5 листопада за київським часом). Очевидці розповідали, що бачили в цей час в торговому центрі чоловіка в бронежилеті і шоломі, передає телеканал News 12 New Jersey.