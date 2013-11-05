У США в торговому центрі відбулася стрілянина, є поранені - ЗМІ

Щонайменше дві людини отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі Garden State Plaza в американському місті Парамус, штат Нью-Джерсі, передає телеканал WCBS-TV.

За свідченням очевидців, близько 21:30 за місцевим часом в будівлі торгового центру прозвучали як мінімум сім пострілів, повідомляє РІА Новости.

Злочинець був в мотоциклетному шоломі, його поки неможливо впізнати, повідомив телеканалу ABC7 один з очевидців події.

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"Зловмисник носить чорний шолом, він озброєний гвинтівкою", - сказав місцевий житель.

На місце події прибули спецпідрозділи поліції. На парковці біля Westfield Garden State Plaza, повідомили очевидці, перебувають не менше 20 поліцейських автомобілів. Торговий центр оточений.

Стрілянина почалася в понеділок увечері перед закриттям торговельного центру. За різними даними, пролунало від шести до восьми пострілів.