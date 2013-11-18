Катастрофа Boeing у Казані: біографія гендиректора зникла з сайту авіакомпанії

Біографія гендиректора авіакомпанії "Татарстан" Гініятулліна, який керує перевізником останні два роки, перебувала в розділі "Про компанію", однак у ніч на понеділок була звідти видалена і тепер доступна тільки в кеші пошукових систем.

Згідно з даними з кешу, Гініятуллін в 1999 році закінчив Ташкентський інститут інженерів іригації і механізації, в 2003 році - Фордхемський університет (Нью-Йорк) за напрямом корпоративних фінансів та бухгалтерії, повідомляє РІА Новости.

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"Профіль діяльності: проектний менеджмент. Має досвід ведення бізнесу в Америці, Канаді, Індії, Китаї, країнах Центральної Азії. З 22 грудня 2011 року - генеральний директор ВАТ" Авіакомпанія "Татарстан", - наголошувалося у видаленій з сайту інформації про гендиректора.

Сам гендиректор недоступний по телефону для коментарів.

Тим часом, в авіакомпанії заявили, що гендиректор зараз займається технічними питаннями в аеропорту. "Гендиректор авіакомпанії" Татарстан "Аксан Гініятуллін в даний час знаходиться в аеропорту разом з іншими представниками авіакомпанії і вирішує всі технічні питання", - сказав представник авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" з Москви в неділю розбився при посадці в аеропорту Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Під час аварії літака загинули, зокрема, син президента Татарстану Ірек Мінніханов і голова управління ФСБ по Татарстану Олександр Антонов.