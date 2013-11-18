Вибух літака в Казані: серед загиблих була українка - МНС Росії

Про це повідомляє Приволзький регіональний центр МНС РФ у понеділок.

Раніше повідомлялося про те, що в списку загиблих значиться Донна Кароліна Булл, громадянка Великобританії , яка була менеджером програм підготовки до A-Levels (британський аналог ЄДІ) коледжу Bellerbys і консультувала російських школярів з освітніх питань. Татарський главк МНС уточнював, що Булл - єдина іноземка в літаку, який розбився вчора, повідомляє РІА Новости.

"Серед загиблих, імовірно, було двоє громадян іноземних держав (Ошуркова Маргарита 1958 року народження - Україна, Булл Донна Кароліна 1960 року народження - Великобританія)", - сказано в повідомленні.

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" з Москви в неділю розбився під час посадки в аеропорті Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Під час аварії літака загинули, зокрема, син президента Татарстану Ірек Мінніханов і голова управління ФСБ по Татарстану Олександр Антонов.