Прокуратура США може пред'явити звинувачення Ассанжу - ЗМІ

Про це пише у вівторок газета Washington Post з посиланням на представників правоохоронних органів.

"На даний момент нічого не послідувало. Але це може змінитися. Я не можу передбачити, що станеться. Розслідування триває", - повідомило виданню джерело, знайоме зі справою Ассанжа, повідомляє РІА Новости.

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Повідомлення з'явилося на тлі чуток, що стосовно Асанжа був оформлений секретний звинувачувальний акт після майже трирічного закритого розслідування колегії присяжних, зазначає газета.

Гучний скандал навколо WikiLeaks вибухнув після публікації на сайті документів дипломатичної служби США в кінці листопада 2010 року. Ассанж в даний час знаходиться на території Великобританії і ховається в посольстві Еквадору, де йому було надано політичний притулок. Британський верховний суд ухвалив екстрадувати Ассанжа до Швеції, влада країни звинувачує його в злочинах сексуального характеру. Сам засновник WikiLeaks побоюється, що його передадуть владі США, де йому може загрожувати страта.