Закінчився матч Японія – Бразилія

У Дортмунді на "Вестфаленштадіоне" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Японії і Бразилії.

Вже на другій хвилині японці провели першу атаку, Кейдзі Тамада не обробив м`яча у штрафній. У наступні 10 хвилин бразильці провели дві атаки, але Кака пробив вище воріт, а удар Робіньо відбив воротар.

На 15-й хвилині Жуніньо Пернамбукано невдало виконав штрафний, а вже за хвилину Дзюніті Інамото промахнувся, виконуючи далекий удар. У наступній контратаці Робіньо показав декілька красивих фінтів, бив під перекладину – свою команду врятував Йошикацу Кавагучі.

На 19-й хвилині Роналдіньо одержав м`яч в штрафній від Роналдо, воротар знову врятував, а кутовий вичерпався без ефекту. Як і наступний на 23-й хвилині після дальнього удару Пернамбукано.

25-а хвилина. Гостра атака японців правим краєм (Жуан мало не зрізав м`яч у свої ворота).

34-а хвилина. Гол! Тамада одержав м`яч у штрафній зліва від воріт і пробив у ближню дев`ятку. 1:0

За три хвилини до перерви Роналдіньо з дриблінгом дійшов до штрафної, намагався закрутити м`яч в дальній кут, влучив до рук воротареві. Але остання хвилина стала результативною для Роналдо. М`яч забито у стрибку (!) головою. 1:1.

51-а хвилина. Роналдіньо і Роналдо розіграли красиву комбінацію, останній лише трохи не влучив у ворота. Але на 53-й цей прорахунок виправлено відмінним ударом Пернамбукано. М`яч вилітав з-за захисника, міняв траєкторію польоту і потрапив до правого нижнього кутка. 2:1.

59-а хвилина. Знову гол. Роналдиньо віддав точний пас на захисника Жілберто, який підключився з лівого флангу, ввійшов до штрафної і пробив в дальній нижній кут. 3:1.

За дев`ять хвилин до кінця Роналдо добре пробив здалеку точно в кут. 4:1.