У США розповіли, коли виведуть свої війська з Афганістану

США пригрозили Афганістану повним виведенням військ з країни після 2014 року, якщо президент Хамід Карзай найближчим часом не підпише двосторонню угоду між країнами. Відповідну заяву 25 листопада зробила радник президента США з національної безпеки Сьюзан Райс у бесіді з самим Карзаєм, повідомляється на сайті Білого дому. Зустріч між політиками пройшла в Кабулі, пише Лента.ру.

Райс пояснила, що затримка з підписанням договору позбавляє ситуацію «тієї ясності, яка необхідна США і НАТО для планування військової присутності в Афганістані після 2014 року». Вона нагадала, що угода покликана дати американським військам захист закону під час перебування в країні після виведення основного контингенту.

Заява Райс прозвучала на тлі нових умов, висунутих Карзаєм в ході переговорів. Зокрема, президент Афганістану вимагав від США припинити військові операції в будинках простих громадян і повернути до країни афганців, які утримуються у в'язниці Гуантанамо, повідомляє Reuters. Крім того, Карзай заявив, що угоду слід підписати лише після президентських виборів, які відбудуться в Афганістані у квітні 2014 року.

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Про те, що сторони затвердили текст двосторонньої угоди, стало відомо 20 листопада. Підписання мало відбутися після затвердження на раді афганських племінних старійшин Лойя джирга. Як повідомляється, старійшини не тільки схвалили договір, але і захотіли, щоб Карзай підписав його якомога швидше .

Двостороння угода між Афганістаном і США, у разі її укладення, дозволить частини американського контингенту залишитися в Афганістані до 2024 року (основні сили будуть виведені до кінця 2014 року). Американським військовим будуть дані імунітет від місцевих законів і право входити на приватні території в надзвичайних ситуаціях. Крім того, договір передбачає багатомільярдну допомогу афганському уряду .