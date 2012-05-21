Янукович про Афганістан: нам не можна втрачати такі можливості

Про це заявив Президент України ВІктор Янукович в інтерв'ю журналістам, розповідаючи про підсумки своєї зустрічі з Президентом Афганістану Хамідом Карзаєм у Чикаго.



Зокрема, президенти домовились обмінятись візитами.



За словами В.Януковича, Україна починаючи з 2007 року є партнером Афганістану, бере активну участь у підготовці виводу військ з Афганістану та підготовці військових фахівців для цієї країни. "Крім того Афганістан є нашим торгівельним партнером, і сьогодні зустріч з Х.Карзаєм... вона переконана мене, що нам ні в якому разі не можна втрачати такі можливості", - наголосив Президент.



Він зауважив, що робота українського миротворчого контингенту викликає довіру в Афганістані та відкриває можливості для посилення співробітництва.

Янукович розповів про домовленість з Х.Карзаєм про створення спільної міжурядової торгівельно-економічної комісії, яка буде займатись широким спектром питань двостороннього співробітництва.



Крім того, будуть створені підкомісії, які займатимуться конкретними проектами, які країни планують, за словами В.Януковича, розпочати найближчим часом. Зокрема, йтиметься про проекти в сфері будівництва різних об'єктів інфраструктури в Афганістані, ремонт військової техніки, виробленої в СРСР тощо.