Цієї ночі парламент Сербії прийняв резолюцію щодо Косова

Парламент Сербії цієї ночі прийняв «Резолюцію про захист суверенітету і територіальної цілісності країни».

Як передає радіо Свобода, в документі, зокрема, наголошується, що «Сербія зробить все можливе, щоб Косово залишилося складовою частиною сербської держави». Резолюція передбачає проголошення недійсною будь-яку форму незалежності Косова і перегляд дипломатичних відносин з тими державами, які визнають незалежність краю.

Уряд, згідно з резолюцією, повинен підготувати конкретний план, який буде реалізований у разі відділення Косово від Сербії в односторонньому порядку.

За цей документ проголосували 220 депутатів, "проти" 14, 3 утрималися (всього в парламенті 250 депутатів). Основним противником декларації виступила фракція ліберальних демократів, які вважають, що Сербія повинна змиритися з втратою Косово в ім`я інтеграції в ЄС і НАТО.