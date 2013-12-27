Калашникова проводять в останню путь залпами із створених ним автоматів АК-47

Сьогодні поховають геніального конструктора.

Легендарного конструктора-зброяра Михайла Калашникова проводять 27 грудня о останню путь залпами із створених їм автоматів АК-47, пише ИТАР-ТАСС. "27 грудня на території Федерального військово-меморіального комплексу в Підмосков'ї відбудеться похорон Героя Російської Федерації, двічі Героя соціалістичної праці генерал-лейтенанта Михайла Калашникова", - йдеться в повідомленні управлінні прес-служби і інформації Міноборони РФ. "При похованні стрілкова група 154-го окремого комендантської Преображенського полку справить триразовий траурний салют з автоматів АК-47, створених легендарним конструктором", - сказали в Міноборони.

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