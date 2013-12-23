Помер творець АК Михайло Калашніков

Як передає РИА Новости, Калашніков від 17 листопада перебував у реанімації Республіканського клініко-діагностичного центру Удмуртії.

"Сьогодні, 23 грудня, прийшла сумна звістка: на 94-му році життя після тяжкої тривалої хвороби помер видатний конструктор стрілецької зброї Михайло Тимофійович Калашніков", - написав прес-секретар президента Удмуртії Віктор Чулков на своїй сторінці у Facebook.

Довідка. Всесвітньо відомий радянський і російський конструктор стрілецької зброї Михайло Тимофійович Калашніков народився 10 листопада 1919 року в селі Кур'я Алтайського краю в багатодітній селянській родині. Його батько і мати були родом з кубанських селян.

У 1930 році родина Тимофія Калашникова, визнаного кулаком, була заслана з Алтайського краю в селище Нижня Мохова (Томська область).

У 1936 році Михайло, закінчивши дев'ять класів середньої школи, повернувся в Курью, де влаштувався на машинно-тракторну станцію, а потім вступив учнем в депо станції Матай Туркестано-Сибірської залізниці (нині територія Казахстану). Через деякий час його перевели в Алма-Ату технічним секретарем політвідділу 3-го відділення залізниці.

У 1938 році Калашников потрапив під призов до Червоної армії. Закінчивши школу механіків-водіїв танка, проходив строкову службу в Київському Особливому військовому окрузі. В армії він розробив інерційний лічильник для обліку кількості пострілів з ​​танкової гармати, виготовив спеціальне пристосування до пістолета ТТ для підвищення ефективності стрільби через щілини в башті танка, створив прилад для обліку моторесурсу танкового двигуна. За останній винахід командувач КВО генерал Георгій Жуков нагородив Калашникова іменним годинником.

У червні 1941 року Калашников для впровадження винаходу у виробництво був відправлений до Ленінграда (нині Санкт-Петербург) .

Велику Вітчизняну війну (1941-1945) Михайло Калашников почав в серпні 1941 року командиром танка. У жовтні 1941 року в боях під Брянськом він був важко поранений. Перебуваючи в шестимісячній відпустці, старший сержант Калашников розробив свою першу модель пістолета-кулемета. Дослідний зразок був виготовлений на станції Матай в майстернях залізничного депо.

Першим із збройових фахівців оцінив дослідний зразок начальник Артилерійської академії імені Дзержинського генерал-майор Анатолій Благонравов. Він виявив недоробки конструкції, але помітив талант розробника-початківця і рекомендував направити Калашникова на технічне навчання.

У липні 1942 року Калашникова направили на науково-випробувальний полігон стрілецького та мінометного озброєння Московського військового округу, де пістолет-кулемет пройшов повномасштабні випробування. Через дорожнечу виробництва та окремі недоліки на озброєння він не надійшов.

До 1944 року Калашников, крім пістолета-кулемета , розробив ручний кулемет і самозарядний карабін, на озброєння ці зразки також не надійшли.

У 1945 році Калашников брав участь у конкурсі на розробку автомата під патрон зразка 1943 року. За результатами конкурсних випробувань в 1947 році автомат АК- 47 був рекомендований для прийняття на озброєння Радянської армії.

У 1948 році Михайло Калашников був відряджений на військовий завод Іжевська для освоєння зразка та виготовлення військовий партії автоматів. У цей час він також працював над проектом самозарядного карабіна.

Після успішної експлуатації автоматів АК- 47 у військах, на початку 1949 року він був прийнятий на озброєння, на Іжевському машинобудівному заводі почався його масовий випуск. Автомат отримав офіційну назву - "7,62-міліметровий автомат Калашникова зразка 1947 (АК)". На початку 1949 Калашников отримав орден Червоної Зірки і Сталінську премію першого ступеня "за розробку зразка озброєння".

З 1949 року Михайло Калашников працював у відділі головного конструктора Іжевського машинобудівного заводу.

Крім АК-47, Калашников створив модернізований автомат АКМ калібру 7,62 міліметрів і модернізований автомат зі складаним прикладом АКМС. Після переходу на калібр 5,45 міліметрів були розроблені моделі автомата Калашникова АК-74, АКС- 74У, АК-74М.

Михайло Калашников був відомий і як конструктор кулеметів. Серед його розробок ручні кулемети РПК ​​і РПКС калібру 7,62 міліметрів з прикладом; ручні кулемети РПК-74 і РПКС-74 калібру 5,45 міліметрів з прикладом. На початку 1960-х років був поставлений на озброєння зразок єдиного кулемета гвинтівки під патрон 7,62 х54 міліметрів.

Всього в конструкторському бюро Калашникова створено більше сотні зразків бойової зброї.

На початку 1970-х років Калашниковим був створений мисливський самозарядний карабін "Сайга", сконструйований на базі автомата.

У 1971 році за сукупністю дослідницько- конструкторських робіт і винаходів без захисту дисертації Калашникову було присвоєно вчений ступінь доктора технічних наук.

Генерал -лейтенант Михайло Калашников - двічі Герой Соціалістичної праці, лауреат Сталінської і Ленінської премій. У 2009 році до 90-річчя конструктора президент Дмитро Медведєв присвоїв Калашникову звання Героя Росії.

Серед численних нагород Михайла Калашникова - три ордени Леніна, орден "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня, ордени Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, Дружби народів , Вітчизняної війни I ступеня, Червоної Зірки, медалі. Михайло Калашников - кавалер ордена Святого апостола Андрія Первозванного.

Калашников був почесним членом (академіком) Російської академії наук, Академії ракетно-артилерійських наук, Російської інженерної академії; дійсним членом - академіком Міжнародної академії наук, індустрії, освіти і мистецтва США, Міжнародної академії інформатизації, почесним професором Іжевського державного технічного університету, низки інших великих наукових установ.

Михайлом Калашниковим були написані кілька книг спогадів: "Записки конструктора-зброяра " (1992), "Від чужого порога до Спаських воріт" (1997), "Я з вами йшов однією дорогою: Мемуари " (1999) , "Калашников: траєкторія долі" ( 2004 ), "У вихорі мого життя" ( 2007 ), Все потрібне - просте" ( 2009). Був членом Спілки письменників Росії.