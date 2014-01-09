Японія хоче націоналізувати 280 островів

За словами представників уряду Японії, найближчим часом планується перевірити всі розташовані в цих межах острови на предмет встановлення їх власників. Безгоспні острова будуть націоналізовані.

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Перевірка, заявили представники уряду, буде проводитися в рамках програми, прийнятої владою країни ще п'ять років тому. За час дії цієї програми, додали вони, були націоналізовані 99 островів, чиїх власників знайти не вдалося, повідомляє Lenta.ru.

Точне число островів, які можуть бути націоналізовані на черговому етапі дії цієї програми, а також їх місце розташування, будуть названі лише після завершення перевірки, заявили представники уряду Японії. За попередніми підрахунками, йдеться про 280 ділянки суші, розташовані в межах територіальних вод Японії або в її виключній економічній зоні. Деякі з цих островів, відзначає Reuters, можуть стати предметом територіальної суперечки між Японією і Китаєм і Південною Кореєю.

У 2012 році між Японією і Китаєм виник територіальний спір через безлюдний архіпелаг в Східно-китайському морі. Японія тоді націоналізувала спірні острови Сенкаку (китайська назва Дяоюйтай) і пообіцяла захищати свої права на них за допомогою всіх доступних засобів, проте Китай і Тайвань раніше заявляють свої права на цю територію, де були виявлені поклади корисних копалин.