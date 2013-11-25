Японія розповіла, від кого збирається захищати повітряний простір

Японія буде рішуче захищати свій повітряний простір та територіальні води, заявив прем'єр- міністр країни Сіндзо Абе, виступаючи в парламенті в понеділок у зв'язку з рішенням КНР про створення зони протиповітряної оборони (ППО) над Східно-Китайським морем, що включає спірні острови Сенкаку (китайська назва Дяоюйдао), повідомляє РІА Новости.

"На спроби змінити існуючий порядок речей, спираючись на силу, наша країна відповість зі всією рішучістю захистити свої територіальні води і повітряний простір", - цитує слова прем'єра агентство Кіодо.

Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера в понеділок також підтвердив рішучість Японії захистити свої інтереси. "Це небезпечне становище може призвести до непрогнозованих ситуацій. Японія, згідно із міжнародним законодавством та законом про сили самооборони, буде вживати жорсткі заходи проти порушення свого повітряного простору", - заявив міністр.

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Згідно з вимогами Пекіна, починаючи з 23 листопада, в рамках створення зони ППО над Східно-Китайським морем всі вхідні в зазначену зону повітряні судна заздалегідь зобов'язані надавати ідентифікаційну інформацію і дані про свій маршрут. У разі відмови китайська сторона залишає за собою право застосовувати заходи військового характеру.

Японія, США, Південна Корея висловили стурбованість у зв'язку з цим рішенням. США підтвердили, що їх союзницькі зобов'язання перед Японією поширюються і на острови Сенкаку (Дяоюйдао). Уряд Південної Кореї заявив, що створена КНР зона ППО перетинається з південнокорейською зоною протиповітряної оборони на захід від острова Чеджу. Суперечка між КНР і Японією про приналежність островів Сенкаку (Дяоюйдао) загострилася в середині 2012 року. Японія стверджує, що займає острови з 1895 року, а до того часу вони нікому не належали. Китай наполягає на тому, що острови були включені до складу китайської імперії ще 600 років тому.