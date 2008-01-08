Грузинська опозиція відмінила акцію протесту

Мітинг, який "об`єднана опозиція" Грузії планувала провести в центрі Тбілісі 8 січня, не відбудеться. Про це повідомляє ІА "Тренд" з посиланням на виборчий штаб Левана Гачечиладзе - кандидата від "об`єднаної опозиції" на президентських виборах, що пройшли 5 січня.

Рішення не проводити акцію протесту, за інформацією джерела, було ухвалене "після багатогодинної наради". Опоненти влади поки мають намір боротися за перегляд підсумків виборів юридичними методами.

Як заявила представниця Республіканської партії Грузії Тіна Хидашелі, опозиція готується направити до суду близько тисячі позовів, щоб добитися перерахунку голосів на пвних дільницях. В результаті, як вважають опозиціонери, підсумковий показник колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі (за попередніми даними, він виграє вибори вже в першому турі) знизиться, так що потрібно буде провести другий тур голосування.

За інформацією Центрвиборчкому Грузії, що обробив дані 3070 з 3512 виборчих дільниць, Саакашвілі набирає 52,1 відсотка голосів. Його головний суперник Леван Гачечиладзе займає друге місце (24,98 відсотка). Якщо результат колишнього президента після завершення підрахунку, як і раніше, буде вищий, ніж 50 відсотків, то другий тур не буде потрібен.

Раніше голова ЦВК Леван Тархнішвілі припустив, що вибори завершаться після першого туру, проте відзначив, що їх результат ще може змінитися, якщо підсумки голосування на окремих дільницях будуть визнані недійсними (наприклад, за рішенням суду).

У свою чергу, кандидат від "об`єднаної опозиції" Леван Гачечиладзе висловив упевненість в тому, що вибори виграв саме він, а власті фальсифікували результат. На мітингу, який пройшов в Тбілісі 6 січня, опозиціонери заявили, що "правління Саакашвілі завершилося" і домовилися зібратися знову 8 січня, "щоб відсвяткувати свою перемогу". У випадку якщо ЦВК не визнає їх правоту, вони обіцяли почати "перманентні акції протесту".

Лента.ру