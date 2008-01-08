Буш звинуватив Тегеран у провокації

Президент США Джордж Буш назвав «провокацією» інцидент, що стався в Ормузькій протоці з іранськими і американськими кораблями.

«Це була провокація. Ситуація була небезпечною, і їм (іранським військовим) просто не варто було так робити», - сказав американський президент.

Як повідомлялося раніше, у суботу п`ять іранських кораблів зі складу Корпусу вартових ісламської революції провокували на дії у відповідь три кораблі ВМС США в Ормузькій протоці. Іранські судна підійшли приблизно на 200 м до кораблів США і передали декілька радіоповідомлень, в одному з яких говорилося: «Я нападаю на вас. Ви вибухнете через декілька хвилин». Після отримання погроз по радіозв`язку, американські військові приготували гармати до бою і були готові відкрити вогонь, проте іранські кораблі зникли. Білий дім назвав акцію іранських військових «провокаційною», тоді як МЗС Ірану визнав інцидент «звичайним».

Газета.ру