В Ізраїлі прийняли закон «Про стабільність влади»

Закон «Про стабільності влади» також передбачає обмеження числа міністрів уряду: їх буде не більше 18, причому у кожного міністра може бути не більше чотирьох заступників. Також скасовується практика призначення «міністрів без портфелів» і вводиться обмеження на можливість опозиції вимагати голосування про недовіру уряду (відтепер це можна робити лише раз на місяць), повідомляє Associated Press, передає Лента ру.

Противники всіх цих нововведень називають їх антидемократичними і націленими на консолідацію влади в руках правлячої коаліції. Прихильники заявляють, що закон дозволить відсікти від політичного процесу маргінальні і радикальні партії і зробити політичну систему країни стабільніше.

Одними з найзапекліших опонентів прийняття закону були три представлені в Кнесеті арабські партії. Їм насилу вдавалося пробиватися до парламенту і з двопроцентним бар'єром. Після його збільшення їм доведеться об'єднуватися, щоб потрапити в ізраїльський парламент на наступних виборах.

Ізраїль є парламентською республікою, де вся повнота виконавчої влади сконцентрована в руках уряду. Кабінет міністрів у цій системі формується партією (чи коаліцією партій), які перемогли на останніх парламентських виборах. Президент в Ізраїлі обирається депутатами парламенту і виконує переважно представницькі функції.