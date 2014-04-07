Асад заявив, що він "не Янукович" і нікуди не виїде з країни

Степашин минулого тижня в ході поїздки в Сирію зустрівся з президентом Башаром Асадом. За словами Степашина, сирійський лідер просив його передати президенту РФ Володимиру Путіну, що не має наміру наслідувати "наприклад" главу України Віктора Януковича, який у важкий момент покинув країну.

"Передайте Володимиру Володимировичу (Путіну), що я не Янукович, я нікуди не поїду", - навів Степашин слова Асада. "Передаю, через вас", - додав Степашин, звертаючись до журналістів.

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Степашин також зазначив, що у Асада "немає ні тіні сумніву в тому, що він знає, що робить". Як зазначають у керівництві ІППО, "надзвичайно високий бойовий дух сирійської армії".

Глава ІППО також повідомив, що зустрівся з Асадом "в центрі міста", не уточнивши місця, де саме відбулася зустріч. "Він перебуває в чудовій спортивній формі", - так охарактеризував Степашин сирійського лідера. "Зустрілися хвилина в хвилину, без жодних запізнень з обох сторін", - додав він.