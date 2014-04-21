Член ЛДПР після скандалу Жириновського з журналісткою вийшов з партії

Про свій вихід з партії заявив тепер уже колишній її член Євген Мальчиков з Красноярського краю. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише NEWSru.com.

"Закінчилася сьогодні моя політична кар'єра по лінії партії ЛДПР. Кажу це з гордістю, упевненістю в тому, що це правильне рішення, не прийнявши якого, я навряд чи зміг далі відчувати себе громадянином і патріотом своєї країни", - написав Мальчиков. За його словами, він направив Жириновському поштою своє посвідчення із супровідним листом під назвою "Ви позорище Великої країни - Росія!".

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Оцінюючи вчинок Жириновського щодо вагітної журналістки, Мальчиков заявив, що його "навіть не можна назвати вчинком": це сором, гріх, сльози і всі інші негативні емоції". Після такої ганьби Мальчиков не уявляє, як можна закликати підтримувати партію ЛДПР на виборах.

"Як після такої ганьби я повинен виходити на трибуну і закликати підтримувати партію ЛДПР на виборах, як я повинен вірити у лідера, якого за такого не вважаю, як, зрештою, я повинен дивитися в очі своїм батькам, дружині і доньці, якій ще нема і чотирьох рочків?" - написав він на своїй сторінці.

"Досить! Втомився, втомився від брехні, продажності, словоблудства і зради! Немає більше такої партії ЛДПР!" - категорично пише Мальчиков.

Правда, масового виходу з ЛДПР не спостерігається, можливо, тому, що більшість ліберал-демократів звикли до витівок свого лідера.

Нагадаємо, черговий скандальний інцидент з Жириновським стався в минулу п'ятницю. Під час підходу до преси перед початком засідання в Держдумі лідер ліберал-демократів у відповідь на запитання журналістки МІА "Росія сьогодні" з приводу введеної Україною заборони на в'їзд росіян-чоловіків у віці від 16 до 60 років почав вигукувати образи на її адресу, а потім ображати і колегу з "Інтерфаксу", яка заступилася за неї . Після інциденту вагітна кореспондентка потрапила в лікарню.

У неділю Жириновський вибачився перед ображеною ним журналісткою в прямому ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія-1". Але, незважаючи на це, поведінку лідера ЛДПР в Держдумі обговорять в середу, 23 квітня.

"Питання буде розглянуто в середу у перерві між пленарними засіданнями за дорученням голови Держдуми Сергія Наришкіна, а також у зв'язку зі зверненням з цього приводу парламентського пулу журналістів", - повідомив "Інтерфаксу" заступник голови комісії Андрій Андрєєв (фракція КПРФ).

Комісія Держдуми з питань депутатської етики може застосувати до Жириновському ряд санкцій. "Комісія може запропонувати депутату вибачитись за ситуацію, або ж винести осуд, або запропонувати Держдумі позбавити депутата слова на місяць на пленарних засіданнях. Або і те, і інше, і третє", - заявляв раніше Андрєєв, нагадавши, що це не перший скандальний виступ лідера ЛДПР, яке має настільки широкий громадський резонанс.