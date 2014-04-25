Росія готує закон, який дозволяє порушувати норми міжнародного права

Член думського комітету з конституційного законодавства, представник Держдуми у Верховному суді Володимир Поневєжський ("Єдина Росія") направив в уряд для отримання відкликання законопроект, яким визнаються "завідомо неправосудними" рішення іноземних судів у справах, які повинні розглядатися в РФ, повідомляє КоммерсантЪ.

У разі, якщо за рішенням суду громадянам і юрособам буде завдано шкоди, вони зможуть претендувати на компенсацію з бюджету РФ за порушення їхніх прав на розгляд справи компетентним судом РФ. Голова думського комітету з конституційного законодавства Володимир Плігін заявив, що "законопроект спрямований на захист прав та інтересів" росіян.

Читайте такожГаазький трибунал почав розслідувати масові вбивства на МайданіАвтор законопроекту пояснив, що "зараз складається така міжнародна ситуація, що стосовно російських громадян суди інших країн можуть виносити неправосудні рішення".

Ініціатива вже сподобалася нелегітимному віце-прем'єру Криму Рустаму Темиргалієву, на думку якого, саме навколо Криму може виникнути "багато міжнародних судів, пов'язаних з майном, з рішеннями республіканської влади".

Нагадаємо, що в березні окупаційна кримська влада прийняла рішення про націоналізацію підприємств, що перебувають у власності України, та їх перехід у власність Криму.

"Розуміючи, що міжнародні суди в даному разі можуть бути заангажовані, схильні до подвійних стандартів, ця ініціатива може мати серйозний сенс", - заявив Теміргалієв.