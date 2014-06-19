У Митному союзі пропонують заборонити кеди і високий каблук

Як пишуть Известия, депутат нижньої палати парламенту Олег Міхєєв («Справедливая Россия») направив звернення на ім'я глави Євразійської економічної комісії Віктора Христенка. У своїй пропозиції парламентарій пропонує включити нові медичні ортопедичні вимоги до взуття в техрегламент Митного союзу. Серед іншого в опалу депутата потрапило взуття з плоскою підошвою - кеди і балетки, а також взуття з високим каблуком. Всі ці модифікації взуття, хоч і користуються великим попитом у населення, призводять до порушень будови стопи.

Олег Міхєєв зазначив, що, згідно зі статистикою, близько 40% дорослого населення страждає на плоскостопість. Багато в чому і через це в 2014 році відбувся перший призов юнаків у ЗС Росії з плоскостопістю, оскільки без цього захворювання знайти призовника, за словами депутата, практично неможливо.

"Раніше від незручного взуття страждали в основному жінки, оскільки левову частку ускладнень викликають високі каблуки-шпильки, носіння яких призводить до розвитку поперечної плоскостопості, бурситів, невром, деформацій та інших ускладнень, - розповів Міхєєв. - Але тепер у групу ризику потрапляють і чоловіки. Модні кеди, лоуфери, мокасини без каблука - теж небезпечні для здоров'я. У такому взутті не підтримується подовжній звід стопи, результат - плоскостопість, деформація м'язів гомілки, варикоз нижніх кінцівок, хронічна венозна недостатність".

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Сьогоднішній регламент Митного союзу на взуття визначає параметри міцності кріплень деталей, водонепроникності, хімічний склад, однак біомеханічних та ортопедичних вимог в ньому немає.

Фахівці-медики вважають, що відсутність чітких параметрів і обмежень на виробництво і реалізацію взуття створюють проблеми зі здоров'ям громадян.

"Загроза здоров'ю через носіння високих каблуків і плоского взуття дійсно існує. Причому це стосується не тільки жінок, але і чоловіків і навіть дітей. Каблук вище 4,5 см руйнує не тільки стопу, але і колінні суглоби, кістки тазу, впливаючи на жіночі органи, приводячи до опущення стінок піхви, випадання матки, а також впливає на суглоби хребта і навіть головний мозок, - розповів хірург-ортопед Володимир Хорошев. - В кінцевому підсумку це призводить до неуважності, втрати уваги, пізніше - втрати пам'яті, ранньої інвалідності".

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Також лікар зазначив, що в європейських країнах зовсім інше відношення до виробництва і носіння взуття.

"Треба відзначити, що в СРСР за цим теж особливо не стежили. А ось в країнах Європи популярність ортопедичних устілок і правильний вибір взуття дають пенсіонерам можливість і у 80, і деколи навіть у 90 років ходити нормально, тоді як наші пенсіонери через недогляд за цим питанням вже в 55-60 років деколи ледве пересувають ноги", - сказав Хорошев.

Нагадаємо, раніше на території Митного союзу було введено заборону на виробництво, ввезення і продаж мереживних трусиків через те, що ця продукція не відповідала техрегламенту МС.