Число жертв ударів армії Ізраїлю по сектору Гази досягло 100 осіб

Серед загиблих - 22 неповнолітніх, в тому числі однорічна дитина, повідомляє сайт ізраїльської газети "Едіот Ахронот" з посиланням на палестинських медиків.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 8 липня доручив військовим провести тривалу і потужну операцію "Рубіж оборони" у секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли ізраїльської території.

У ніч на 9 липня армія оборони Ізраїлю завдала 160 авіаударів по сектору Гази. Як повідомляють представники ізраїльських ВПС, точкові удари були нанесені по позиціях бойовиків, включаючи тунелі, командні пункти і домівки лідерів радикального палестинського руху "Хамас".