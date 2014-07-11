Число жертв ударів армії Ізраїлю по сектору Гази досягло 100 осіб
16:44, 11 липня 2014Світ
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Число загиблих в результаті ударів армії Ізраїлю по сектору Гази зросла до 100 людей, 670 отримали поранення.
REUTERS
Серед загиблих - 22 неповнолітніх, в тому числі однорічна дитина, повідомляє сайт ізраїльської газети "Едіот Ахронот" з посиланням на палестинських медиків.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 8 липня доручив військовим провести тривалу і потужну операцію "Рубіж оборони" у секторі Газа у відповідь на ракетні обстріли ізраїльської території.
У ніч на 9 липня армія оборони Ізраїлю завдала 160 авіаударів по сектору Гази. Як повідомляють представники ізраїльських ВПС, точкові удари були нанесені по позиціях бойовиків, включаючи тунелі, командні пункти і домівки лідерів радикального палестинського руху "Хамас".
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