«Хамас» обстрілює ракетами Єрусалим і Тель-Авів

Відповідальність за ракетний обстріл узяло на себе збройне крило ісламістського руху «Хамас» – «Бригади імені Ізеддіна аль-Касама». Як заявило це угруповання, воно випустило чотири ракети по Єрусалиму, чотири по Тель-Авіву і ще одну по Хайфі, пише Радіо Свобода.

Як виглядає, помітної шкоди вони не завдали.

Загалом, за даними Ізраїлю, протягом вівторка палестинці запустили по території Ізраїлю понад 130 ракет, але більшість їх була малої потужності. Ізраїль у відповідь на такі ж обстріли цього й попередніх днів завдав іще кількадесят повітряних ударів по бойовиках на території сектора Гази, внаслідок яких загинули не менш як 17 палестинців.

Крім того, уряд Ізраїлю схвалив у вівторок призов на військову службу додатково до 40 тисяч резервістів. Як пише преса, це є підготовкою до ймовірної сухопутної воєнної операції проти «Хамасу» у секторі Газа.

Керівництво цього палестинського угруповання тим часом оголосило, що ціллю його нападів відтепер стають усі ізраїльтяни, а не тільки військові.

Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас закликав лідерів країн світу вчинити тиск на Ізраїль, щоб домогтися негайного зупинення воєнної кампанії.

А у США Білий дім засудив ракетні обстріли «Хамасу» й водночас закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу залишати відкритими можливості дипломатичних контактів із палестинцями.

Останніми тижнями бойовики випустили з сектора Газа по південній частині Ізраїлю сотні ракет. Становище загострилося ще більше минулого тижня, коли зниклих у середині минулого місяця трьох ізраїльських підлітків знайшли вбитими, а відтак був убитий палестинський підліток – як припускають, це могла бути помста.