У Німеччині розмірковують про надсилання до України миротворців ООН - ЗМІ

Заступник голови фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) у німецькому Бундестазі Андреас Шокенгофф вважає можливою відправку миротворців ООН на Схід України, пише Deutsche Welle.

"Зараз нам якомога швидше потрібне припинення вогню під контролем міжнародної спільноти", - заявив Шокенгофф у суботу, 19 липня, в інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post, коментуючи падіння пасажирського літака малайзійських авіаліній на Донеччині.

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За словами політика, далі не може тривати ситуація, коли час від часу оголошується про припинення вогню, якого дотримується лише одна сторона протистояння.

"Зараз ми знаходимося на тій стадії, коли маємо задуматися над застосуванням "блакитних шоломів" під егідою ООН з відповідним мандатом", - заявив Шокенгофф. Він також не виключив участі німецької армії (Бундесверу) у такій місії.

Свою стурбованість ескалацією ситуації у Східній Україні, результатом якої стала авіакатастрофа 17 липня, висловив і інший депутат фракції ХДС/ХСС, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен. Політик побоюється, що після падіння літака уникнути "подальших економічних санкцій" проти Росії не вдасться. Про це депутат заявив берлінській газеті Welt am Sonntag, повідомляє агентство AFP.

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Реттґен заявив, що вина за загостренні ситуації в Східній Україні лежить у тому числі й на російському президенті Володимирові Путіні. Німецький політик підкреслив, що бойовики та важка зброя потрапляють до України саме з Росії. "Путін міг би цьому запобігти, проте не робить цього. Таким чином він несе велику частку відповідальності за те, що цей регіон перетворився на порохову діжку", - цитує агенція слова голови комітету Бундестагу.

Реттґен наголосив, що Путін має контролювати кордон Росії з Україною. Імовірний обстріл пасажирського літака, внаслідок якого загинули майже 300 людей, демонструє, наскільки небезпечною є ситуація у Східній Україні, вважає політик. "Навіть ненавмисні події можуть викликати непідконтрольне загострення ситуації", - сказав він.

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Як відомо, новим витком ескалації протистояння у Східній Україні стала авіакатастрофа пасажирського літака Boeing-777 малайзійських авіаліній, який виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. Лайнер із 298 пасажирами та членами екіпажу на борту розбився на території, яку зараз контролюють озброєні проросійські сепаратисти, - неподалік від Шахтарська Донецької області.